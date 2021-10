Arianna Caruso: «Scudetto? Ecco chi può essere un avversario ostico»

Arianna Caruso, centrocampista della Juventus Women, ha parlato della corsa Scudetto in Serie A femminile. Le sue parole a JuventusNews24

Arianna Caruso parla così della corsa Scudetto in Serie A femminile. La centrocampista della Juventus Women ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in una lunga intervista a JuventusNews24.

«Abbiamo pensato partita dopo partita, anche a quelle con squadre più deboli a ridosso magari di uno scontro diretto. L’unico obiettivo era vincere sempre, e poi la cosa più importante è che siamo rimaste unite in ognuna di queste gare; sia le prime undici, sia quelle che entravano dopo. Il Sassuolo è partito bene quest’anno, lo dimostra il fatto che è a punteggio pieno dopo sei partite. Ma noi pensiamo sempre a noi stesse e a fare punti partita dopo partita. Di volta in volta vedremo come affrontare ogni singola squadra».

