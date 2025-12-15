Arbitro Napoli Milan, designato il fischietto della prima semifinale di Supercoppa. Segui le ultimissime

Siamo entrati nella settimana della Supercoppa Italiana, il primo trofeo stagionale che vedrà affrontarsi quattro squadre in Arabia Saudita. L’Inter, unica tra le partecipanti ad aver centrato la vittoria nell’ultimo turno di campionato, ha approfittato dei passi falsi di Milan e Napoli per portarsi in vetta solitaria alla classifica di Serie A, caricando l’atmosfera in vista del torneo.

Tra oggi e domani, le quattro contendenti partiranno alla volta di Riad, dove la competizione prenderà il via giovedì 18 dicembre. La prima semifinale vedrà scendere in campo i rossoneri di Massimiliano Allegri, il tecnico livorneseimpegnato a trovare solidità, contro gli azzurri di Antonio Conte, l’allenatore salentino alla ricerca di conferme per i campioni in carica.

Le Designazioni Arbitrali: Zufferli per Milan-Napoli

La vincente di questa sfida d’apertura attenderà poi l’esito dell’altra semifinale, Inter-Bologna, in programma il giorno successivo, per conoscere l’avversaria con la quale si contenderà il trofeo in finale.

In questi minuti, l’AIA ha ufficialmente comunicato le designazioni arbitrali per le due semifinali, mentre il direttore di gara che arbitrerà l’atto conclusivo non è stato ancora reso noto.

Per la prima, attesissima semifinale, è stato scelto l’arbitro Zufferli.

Semifinale 1: Napoli – Milan

Data: Giovedì 18 dicembre

Ora: 20:00 (ora italiana)

20:00 (ora italiana) Arbitro: ZUFFERLI

Assistenti: IMPERIALE – ROSSI M.

Quarto Ufficiale: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

La presenza di Massimiliano Allegri e del nuovo DS Igli Tare è cruciale in questo momento. Il quadrangolare di Riadrappresenta un banco di prova fondamentale per la mentalità del Diavolo. Dopo i troppi gol subiti e le prestazioni incerte contro le squadre minori, Allegri ha bisogno di una reazione d’orgoglio per iniziare l’anno con un trofeo e per dare un segnale di forza alle dirette concorrenti, in attesa che Tare, l’esperto dirigente albanese, porti i rinforzi promessi in attacco e in difesa.