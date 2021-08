Arbitro Sassuolo Milan Primavera: designato il fischietto del match

È stata resa nota la designazione del gruppo arbitrale che dirigerà la sfida tra Sassuolo e Milan Primavera: ecco i nomi

La sfida tra Sassuolo e Milan , valevole per la prima giornata del campionato Primavera, sarà diretta da Simone Galipò della sezione di Firenze. Nella direzione di gara sara affiancato da Marco Toce, in qualità di primo assistente e da Federico Linari, in qualità di secondo assistente. Entrabi della sezione di Firenze.

Appuntamento sabato 28 Agosto alle ore 11.00 ospiterà il Milan, allo Stadio Ricci di Sassuolo.