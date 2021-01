Arbitro Milan-Juventus: i precedenti dei due club con Irrati

Arbitro Milan-Juventus, ecco i precedenti tra le due squadre e Massimiliano Irrati in vista del match di mercoledì a San Siro

L’AIA ha designato Massimiliano Irrati come direttore di gara del match in programma mercoledì prossimo a San Siro. A coadiuvare il fischietto fiorentino ci saranno Costanzo e Longo, quarto uomo Doveri mentre al VAR Orsato e Mondin.

Dieci i precedenti tra Irrati e il Milan: 6 successi rossoneri, 3 pareggi e una sconfitta. 13 invece le gare dell’arbitro toscano con in campo la Juventus (10 successi bianconeri, 2 pareggi e una sconfitta). Per Irrati quello di mercoledì non sarà il primo match tra Juventus e Milan visto che diresse anche il quarto di finale del 2017 che vide trionfare i bianconeri per 2 a 1.

MILAN – JUVENTUS h. 20.45

IRRATI

COSTANZO – LONGO

IV: DOVERI

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN