Arbitro Inter Milan, chi dirigerà il derby di San Siro? Ballottaggio in corso, c’è quel nome in pole

Arbitro Inter Milan, ballottaggio in corso per quanto riguarda il direttore di gara della stracittadina di San Siro: in pole c’è Sozza

Cresce l’attesa per il Derby di campionato tra Inter e Milan, in programma domenica sera, e l’attenzione si concentra sulla cruciale designazione arbitrale. Stando alle indiscrezioni, Simone Sozza è l’arbitro in netta pole position per dirigere la supersfida di San Siro.

Arbitro Inter Milan, il fischietto di Milano Sozza il favorito

Sozza, arbitro nato a Milano e appartenente alla sezione di Seregno, si gioca la designazione con l’altro fischietto esperto, Davide Massa. Tuttavia, salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, è proprio Sozza a essere il favorito per spuntarla e ottenere l’incarico.

Questa non sarebbe la prima volta per Sozza in una stracittadina milanese. Il fischietto ha già diretto il Derby in occasione di Inter-Milan 2-3, la finale di Supercoppa giocata lo scorso 6 gennaio 2025.

Un arbitro giovane ma esperto

La possibile designazione di Sozza, giovane ma già con esperienza in partite di alta tensione, dimostra la fiducia che il designatore ripone in lui. Dirigere il Derby è sempre un compito delicato, dove ogni decisione viene scrutinata al millimetro in campo e fuori.

L’ufficialità sulla designazione arbitrale è attesa a breve, ma l’orientamento attuale punta decisamente sul nome di Simone Sozza per arbitrare il Derby della Madonnina, garantendo un arbitro che conosce bene l’ambiente e la pressione di questa partita unica.