Arbitro Fiorentina Milan: designato il fischietto del match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A

Con il comunicato ufficiale dell’AIA sono state annunciate le designazioni arbitrali per il 30° turno del campionato di Serie A: ecco chi sarà l’arbitro di Fiorentina Milan, match in programma per sabato 30 marzo alle ore 20:45:

MARESCA

PASSERI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA