Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 30^ giornata di Serie A: Milan Bologna affidata a Marinelli

Luca Marinelli è l’arbitro designato per Milan-Bologna, gara valida per la 31^ giornata di Serie A e in programma lunedì sera alle 20:45. Questa la squadra arbitrale completa:

ARBITRO: MARINELLI

ASSISTENTI: MARGANI – MASTRODONATO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO