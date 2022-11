Arbitri, Giacomelli contro D’Onofrio: «Estromesso da lui all’AIA»

Piero Giacomelli, ex arbitro di Serie A, ha accusato l’operato di D’Onofrio, indagato in questi giorni per droga giorni per droga

Piero Giacomelli, ex arbitro di Serie A, ha accusato l’operato di D’Onofrio, indagato in questi giorni per droga. Le sue dichiarazioni a La Repubblica:

«Se sono stato estromesso dall’AIA è colpa di D’Onofrio. Per un mero errore formale, D’Onofrio ha spinto affinché per soli 17 giorni di squalifica, superassi i 12 mesi sufficienti a farmi uscire definitivamente dalla Serie A. L’ha fatto anche con altri arbitri come Pasqua, Massa, La Penna, Robilotta. Sono convinto che lui fosse il braccio armato delle dimissioni. Trentalange e Rocchi? Diciamo che assecondavano le punizioni decise da D’Onofrio. Che entrava anche nella parte tecnica del designatore, quella relativa ai giudizi. Il guardalinee Avalos un anno fa ha prodotto un’intercettazione».