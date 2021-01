Hanno aperto oggi le votazioni per i Team Of The Year (TOTY) di Fifa 21. Unico rossonero presente è Theo Hernandez

Il celebre gioco calcistico Fifa 21 ha aperto oggi le sue votazioni per il Team Of The Year e tra le candidature spicca quella di Theo Hernandez. Il terzino francese è l’unico del Milan presente in questa lista.

Tra i giocatori di Serie A ci sono Acerbi, Luis Alberto e Immobile (Lazio), Gomez e Gosens (Atalanta), De Vrij e Lukaku (Inter), Insigne (Napoli) e Caputo (Sassuolo).