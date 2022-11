Aouar Milan a gennaio: 8 milioni per anticipare la concorrenza. Si avvicina il colpo per rinforzare subito la mediana

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan è in pressing forte su Aouar, centrocampista del Lione in scadenza a giugno. L’affare si può fare in estate, ma può andare in porto anche prima: in via Aldo Rossi possono giocare di anticipo e bruciare la concorrenza.

Ora che la scadenza del contratto si avvicina, Aouar ha fatto capire al Lione che le strade si separeranno: non ci sarà nessun prolungamento, il futuro sarà lontano dalla Francia. Magari in Serie A, dove il suo nome è finito sul taccuino della Juventus ma anche su quello della Roma, alla ricerca di un rinforzo per la mediana. Allargando il discorso agli altri campionati (ad esempio alla Premier) la lista degli estimatori si allunga e il rischio di dover partecipare a un’asta sull’ingaggio a giugno è dietro l’angolo. Un’altra strada esiste: acquistare il giocatore a gennaio, versando un corrispettivo economico al Lione.

Per 8milioni si potrebbe chiudere e in casa rossonera si sta entrando nell’ordine delle idee di potere investire subito, specialmente se Adli libererà spazio partendo in prestito e se Ballo-Touré sarà ceduto, “contribuendo” con liquidità da reinvestire. L’agenzia di Aouar è la stessa che cura gli interessi di Dest, arrivato in prestito dal Barcellona nell’ultimo mercato, e di Kalulu, fresco di rinnovo fino al 2027. Anche lui, come Aouar, è sbarcato a Milanello dal Lione, anche lui dopo aver dettono a un rinnovo con il club che lo aveva svezzato.