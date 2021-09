Di Gennaro: «Ottimo mercato del Milan, su Florenzi pensiero chiaro»

Di Gennaro ha elogiato il mercato del Milan spiegando poi come Florenzi abbia alcune difficoltà in fase difensiva

Antonio di Gennaro, intervenuto a TMW Radio alla trasmissione Stadio Aperto, ha parlato del mercato del Milan e di Florenzi nello specifico:

«Il Milan è messo bene, ha giovani di prospettiva e giocatori di esperienza come Giroud, che farà quello che doveva fare Mandzukic e non ha fatto. Il Milan sta lavorando bene in prospettiva».

SU FLORENZI: «Ha avuto un problema fisico subito a inizio Europeo. Ritengo Florenzi un giocatore in una posizione diversa da terzino, che in fase difensiva qualche problema ce l’ha. Lo ritengo più alto come posizione. Di Lorenzo garantisce più equilibrio ora. Gli infortuni che ha avuto hanno influito, il Milan lo ha preso ma il titolare è Calabria. E’ un giocatore che può dare il contributo in una rosa come quella rossonera».