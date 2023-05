Antonini: «Theo Hernandez il più forte d’Europa, vi spiego perché!». Le parole dell’ex rossonero sul terzino francese

In occasione dell’evento “Memorial in ricordo di Claudio Lippi”, l’ex rossonero Luca Antonini ha parlato ai microfoni di Milannews24 di Theo Hernandez. Ecco le sue parole:

THOE HERNANDEZ – «È il più forte d’Europa. Non c’è nessun giocatore con queste qualità e continuità. Ha imparato a difendere molto bene, Pioli è stato determinante in questo. Quando attacca sa come affondare, calciare, dribllare, crossare . È un calciatore completo. È un capitano, un leader e l’ha dimostrato già lo scorso anno. È un giocatore che cresce ogni anno».