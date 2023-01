Antonini: «Pioli sa esattamente cosa fare con la squadra»

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha parlato di Stefano Pioli e della capacità del tecnico di incidere sulla squadra: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv, Luca Antonini ha parlato così di Stefano Pioli:

«Pioli è un allenatore sereno, sa cosa deve fare con la squadra. Si è meritato di essere l’allenatore del Milan, ha lavorato benissimo usando l’esperienza e il carisma di Ibrahimovic. Questa è stata la cosa fondamentale per far crescere il Milan in poco tempo. Credo che Pioli abbia dimostrato quello che è il suo modo di giocare e il suo attaccamento verso i colori rossoneri. Lo dimostra ogni volta che parla e risponde ai cori dei tifosi».