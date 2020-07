Antonini: «Ibra ama Milano e il Milan. Non ha dubbi a rimanere»

Intervistato da Sky Sport 24, Luca Antonini ha parlato del presente e del futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport 24: «E’ un ragazzo eccezionale, vuole sempre il massimo da tutti. Credo che abbia fatto molto bene alla mentalità dei giocatori, ha tolto pressione all’ambiente e a qualche giocatore che non riusciva ad esprimersi al 100%, questo ha fatto in modo che tutti potessero tirar fuori le loro reali caratteristiche senza pressioni. I risultati in campo li porta, poi se viene stuzzicato con qualche cambio fa una doppietta…»

IL FUTURO – «E’ un giocatore ancora di primo livello, fossi io un dirigente del Milan non ci penserei due volte a riconfermarlo, c’è bisogno di continuità e lui può essere uno di quei collanti che servono per iniziare un percorso importante. Ibra ama Milano, Ibra ama il Milan, nella sua carriera il Milan rappresenta la sua squadra preferita. Ha vinto, ha ottenuto risultati, è osannato dai tifosi, i compagni lo venerano, Paolo ha sempre avuto un gran rapporto con Ibra, credo che non abbia nessun dubbio a rimanere, poi uno fa delle scelte anche in base alla sua famiglia ma Milano è casa sua».