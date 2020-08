Antonello: «Nuovo Stadio? Elemento chiave per generare maggiori entrate»

Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha detto la sua sulla realizzazione del Nuovo Stadio. Ecco le sue parole

«Avere un nuovo stadio in una città in forte espansione come Milano, diventata attraente in Europa, è un elemento che i giocatori prenderanno in considerazione. Capiranno che siamo uno dei migliori club del mondo. Vogliamo tornare ai vertici del calcio europeo e un nuovo stadio è un elemento chiave per generare maggiori entrate, che possono poi essere investite in nuovi calciatori».