Antonelli si racconta: «Il Milan un coronamento di un sogno»

Luca Antonelli, ex calciatore del Milan, si è raccontato in un’intervista sul canale Youtube di Carlo Pellegatti

Luca Antonelli, ex calciatore del Milan, si è raccontato in un’intervista sul canale Youtube di Carlo Pellegatti:

«Prima di esordire coi rossoneri ho fatto tre anni in curva a vedere le partite, poi ho esordito a Udine 16 anni fa. Essere tornato al Milan è stato un coronamento di un sogno. Ricordo il Milan-Inter ribaltato dopo che perdevamo 2-0, il gol di Tomasson in Milan-Ajax allo scadere».

Quali giocatori ammiravi nel settore giovanile e poi quanto sei tornato?

«Quando ero nel settore giovanile ammiravo tanto Nesta e Maldini, mentre in prima squadra mi piaceva Alex anche se era un po’ a fine carriera. Non era grosso come Stam ma poco ci mancava. Era un punto di riferimento per la squadra»

Sul Milan di Pioli

«Chiederò a Calabria di chiedere a Pioli se posso andare a vedere qualche allenamento. Theo Hernandez è il terzino più forte al mondo, Bennacer ci giocavo insieme a Empoli e si vedeva che era forte ma non così tanto, Tonali sembrava Gerrard. Vedendo giocare la squadra di Pioli avevo capito sarebbe poi finita per vincere lo scudetto. Se mi sarebbe piaciuto affrontare Leao? Assolutamente no! Quando decide di partire è imprendibile…»