Antonelli: «Alex? Era un punto di riferimento per la squadra»

Luca Antonelli, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista sul canale Youtube di Carlo Pellegatti soffermandosi anche su Alex:

«Quando ero nel settore giovanile ammiravo tanto Nesta e Maldini mentre in prima squadra mi piaceva Alex anche se era un po’ a fine carriera. Non era grosso come Stam ma poco ci mancava. Era un punto di riferimento per la squadra»