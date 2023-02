Antognoni: «Da piccolo simpatizzavo Milan, ammiravo Rivera». Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista pesce nei ricordi

Intervistato da Tuttosport, Giancarlo Antognoni ha parlato del suo amore per il calcio, dall’infanzia fino ai più bravi che ha affrontato.

INFANZIA – «Ho mosso i primi passi nel calcio a Perugia, quando ho iniziato a frequentare una società di calcio. Da piccolo seguivo il calcio e simpatizzavo per il Milan, il campione che più ammiravo era Gianni Rivera. E la prima partita che ho visto dal vivo è stata Bologna-Milan, avevo 12 anni, rimasi a bocca aperta»

L’AMORE PER IL CALCIO – «Il calcio mi ha fatto crescere come persona, mi ha migliorato come. Tornassi indietro, sceglierei sempre il calcio. Mi piace anche vederlo da spettatore, allo stadio o davanti alla tv»

EX CALCIATORI E GOLF – «I più bravi che ho affrontato? Ce ne sono diversi. Facendo qualche nome dico Batistuta, Guardiola, Del Piero, Massaro»