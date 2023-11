L’ex Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai media presenti direttamente dalla Hall of Fame Viola in vista della sfida contro il Milan

«A Milano arriva un impegno importante, le partite di cartello determinano sempre il tuo campionato. Anche se mancano due giocatori importanti, il Milan è sempre il Milan. Non sarà facile, ma non impossibile per la Fiorentina che sta giocando bene e facendo un buon campionato»