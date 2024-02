Angelozzi azzarda il paragone: «Mazzitelli mi ricorda Rijkaard, richieste per Brescianini»

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato dei gialloblù

RICHIESTE – «A parte quella per Soulè, ci sono state richieste per Brescianini da una società molto importante, e anche per Mazzitelli. Ho detto che ne riparleremo a giugno. Un mio collega di una squadra di Serie A mi ha detto che Mazzitelli sembra Rijkard».

INFORTUNI – «Ce ne sono stati di muscolari, ma molti sono traumatici. Siccome si gioca ad alta intensità, tante squadre ne hanno, anche Juve Milan e Napoli, che come strutture sono più avanti di noi appena promossi. In più nel nostro caso gli infortuni sono stati tutti in difesa, il reparto in cui ci mancava qualcosa».

ZERBIN E POPOVIC – «Mi avrebbe fatto piacere riportare Zerbin, abbiamo avuto dei colloqui col ragazzo ma poi è successo un imprevisto con il Napoli. Colpa nostra anche, visto che pensavamo di poter fare un exrracomunitario come Popovic e non è andata come pensavamo. Mi dispiace».