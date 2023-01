Angelini: «Milan Femminile? Non è partito bene, poi...»

Msrtina Angelini ha rilasciato un’intervista a Calcio Femminile Italia dicendo la sua sulla Serie A e la stagione delle rossonere

«Ho visto tante partite e mi divertono molte squadre di questa Serie A. Il Milan non è partito bene ma ha fatto una grande partita con la Juve. La Fiorentina ha fatto benissimo all’inizio, la Roma gioca bene ma spreca tanto. Paradossalmente anche il Parma ultimo in classifica nelle ultime partite ha giocato meritando di vincere. Sono molte le squadre che giocano bene, ma forse su tutte ti dico l’Inter»

FAVORITA SCUDETTO – «È paradossale che la Roma le abbia vinte tutte perdendo solo con la Juve. Spesso è una questione psicologica con un timore reverenziale contro la Juventus che ti porta a non far bene contro di loro. Questa formula lascia tutto aperto, la Roma se vuole vincere il campionato deve battere la Juve. Se farà il salto di qualità capendo che può farlo avrà le carte in regola»

SPETTATORI – «Dal punto di vista televisivo una partita giocata in uno stadio importante tende ad attrarre più spettatori. Un Parma-Juventus al Tardini attrae molto di più rispetto ad una partita di cartello giocata da un’altra parte. Gli stadi di Serie A sono fondamentali. Spero che la Juventus si sposterà. Vinovo è un bel centro sportivo, ma la Juve merita di meglio e so che ci stanno lavorando. Stessa cosa vale per il Milan»