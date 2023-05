Masala: «Le parole di Maldini su Dybala? Non reggono, Origi…»

Andrea Masala, giornalista, ha commentato le parole di Paolo Maldini sul mancato acquisto in estate di Paulo Dybala

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha commentato:

«L’obiezione regge se ci si riferisce soltanto a De Ketelaere. Ma appena si considera l’ingaggio di Origi, le pregiudiziali su Dybala inadatto per il Milan diventano friabili, non reggono più. L’argentino lasciato libero dalla Juve ha compiuto 29 anni lo scorso novembre, è passato alla Roma con uno stipendio di 4,5 milioni più bonus. L’attaccante belga, 28 anni lo scorso aprile, percepisce 4 milioni netti: il suo impatto sui conti economici milanisti è quindi di poco inferiore rispetto al pacchetto-Dybala per i romanisti. Logico distinguere tra investimenti a lungo termine e affari “chiavi in mano”: De Ketelaere non è assimilabile a Dybala, Origi, visti cifre e profili, invece sì».