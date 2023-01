Ancione: «Milan? Mi sembra alla ricerca di un’identità»

Valeria Ancione, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a Calcio Femminile Italiano dicendo la sua sulle squadre di Serie A

Valeria Ancione, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a Calcio Femminile Italiano dicendo la sua sulle squadre di Serie A:

«Questa è la solita Serie A ma con una novità, la Juventus non è in testa. Solita perché è un campionato per ricchi, questo va detto, succede ovunque solo che questa volta, con così poche squadre, esistono due blocchi definiti: 5 sopra e 5 sotto. La Roma al comando è oggettivamente la squadra più bella, più rinforzata, direi la più pensata per gli obiettivi e sta rispettando le attese. Delude il Milan che perdendo diversi traguardi nelle ultime due stagioni mi sembra sia alla ricerca di un’identità smarrita. L’Inter cresce lentamente. La Fiorentina ha avuto un inizio splendido e un assestamento altalenante con prestazioni dolorose e inspiegabili. Nella parte bassa, in positivo e in negativo sorprendono rispettivamente Pomigliano e Sassuolo»