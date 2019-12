Anche Di Marzio conferma, il Milan e Ibrahimovic sempre più lontani

Anche alcune autorevoli voci giornalistiche sembrano dare Zlatan Ibrahimovic sempre più lontano. Facciamo il punto

Prima le dichiarazioni di Paolo Maldini, poi quelle di Zvonimir Boban. Anche alcune autorevoli voci giornalistiche sembrano dare Zlatan Ibrahimovic sempre più lontano dal Milan. Sembra proprio che Elliott non voglia investire nemmeno sullo stipendio di 6 mesi di uno svincolato di 38 anni, perché non poi non potrebbe generare plus valenza. Vedremo se Gazidis e soci torneranno a parlare di Fair Play Finanziario anche per l’eventuale mancato arrivo dello svedese. Intanto Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto della situazione in casa Milan:

«Sia Maldini che Boban hanno espresso quelle difficoltà di cui stiamo parlando da tempo. Sono difficoltà relative all’accordo perché il Milan continua ad offrire sei mesi di contratto più opzione per un’altra stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions. Lo svedese, invece, vuole subito un contratto di un anno e mezzo. Ci sono poi difficoltà anche per trovare un’intesa sul piano economico: le richieste di Ibra sono più alte della proposta avanzata dal club. Il Milan, inoltre, si aspettava segnali diversi e più veloci da parte del giocatore, per permettergli di iniziare subito gli allenamenti e trovare in fretta la forma migliore. Il fatto che Ibra non decida potrebbe portare i rossoneri ad un ripensamento».