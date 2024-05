Ancelotti cuore rossonero: «Ho allenato da tante parti, ma Milan e Real sono speciali». Le sue parole a El Chiringuito

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan oggi alla guida del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di El Chiringuito a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Le sue parole.

MODRIC – «Ha il diritto di scegliere quello che vuole. Luka sta vivendo una stagione fantastica. Ha avuto più difficoltà a capire giocando un po’ meno, ma era un argomento di cui non abbiamo cominciato a parlare quest’anno, ma già quando ancora c’era Casemiro. Dopo la finale di Parigi, all’inizio della stagione successiva, ho parlato con i tre (Kroos, Modric e Casemiro). Ho detto loro: “Guardate, dovete abbassare un po’ il vostro profilo”. Ho detto ai giovani che dovevano avere pazienza, che i veterani continuavano a dare il loro contributo»

MBAPPÉ – «Mbappé? Il Real Madrid mi emoziona. Sono un tifoso del Real Madrid. Amo molto il luogo in cui lavoro, mi piacciono Madrid e Milano. Ho giocato e allenato in tanti club, ma Real Madrid e Milan hanno qualcosa di speciale per me. Sono un tifoso del Real Madrid, sì. Recentemente, ad esempio, ho sofferto molto guardando il basket»