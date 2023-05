Ancelotti: «Siamo stufi di essere insultati a ogni partita…». Le parole del tecnico del Real Madrid, ed ex Milan, sugli episodi di razzismo

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa di Vinicius dopo gli insulti razzisti che ha ricevuto. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«La verità è che è vittima di ciò che sta accadendo. A volte si dice che è colpevole perché provoca, ma la vittima è lui… E anche i tifosi che si comportano in modo impeccabile. Il resto fa parte di un gruppo che si è comportato molto male a Maiorca, a Valladolid… Sembra un’abitudine insultare. Perché abbiamo questa abitudine in Spagna? Ci si può permettere di chiamare stupido un calciatore? Dobbiamo smetterla, siamo stufi di essere insultati a ogni partita. Dietro le panchine ti chiamano ‘figlio di p*****a’, ‘f****o”. Spero che le istituzioni possano essere chiare e che facciano lo stesso LaLiga e gli arbitri. La cosa che è successa a Valencia non deve succedere. La Spagna non è razzista, ma c’è razzismo in Spagna, come in altri posti. Tutto questo deve finire»