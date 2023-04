Ancelotti: «Il Milan come il Real Madrid, ecco perché». Il commento dell’ex allenatore rossonero sulle due vittorie di Champions

Il Milan vince 1-0 contro il Napoli, il Real Madrid 2-0 contro il Chelsea. Per Carlo Ancelotti, ci sono delle similitudini:

Ecco le sue parole: «Il Milan ha preso vantaggio come noi, però come per noi ci sarà da soffrire nei 90′ del ritorno»