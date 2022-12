Ancelotti: «Fallimento della Spagna? Non esiste un solo modo di fare calcio»

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, ha analizzato il fallimento della Spagna di Luis Enrique a Qatar 2022

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ha parlato così del fallimento della Spagna a Qatar 2022:

«C’è grande delusione, le aspettative erano altre, anche se la squadra è giovane. Luis Enrique non se la passa bene: riceveva attacchi durissimi prima della partita, figurati ora. Io non mi vergogno di abbassarmi e ripartire, pur disponendo di giocatori di notevole qualità. Con gente come Vinicius e Mbappé, poi, se una volta rubata palla non cerchi la verticalizzazione sei un delinquente. Difesa e contropiede sono attualissimi. Contano le interpretazioni, gli adattamenti, i tempi di esecuzione. Come ha detto il più grande di tutti noi, Mourinho: ho vinto tante partite in questo modo».