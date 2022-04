Ancelotti: «A volte ho pensando di diventare ct, ma mi piacciono i club»

Le parole di Ancelotti sulla possibilità di diventare ct della Nazionale durante la conferenza stampa alla vigilia del match tra Real Madrid e Chelsea

ITALIA – «A volte ho pensato di andare in Nazionale, ma mi piace allenare tutti i giorni. Sono stato vicino ad allenare l’Italia nel 2018. Finché non cambierò quel chip nella mia testa non andrò in nazionale. Non mi piace lavorare tre volte l’anno. Se supero quel desiderio di giorno in giorno, mi fermo. Ovviamente è stata una bella esperienza essere nello staff ai Mondiali del 1994, ma mi piace il lavoro dei club».