Amrabat Milan: INCOGNITA sul futuro del centrocampista viola, spunta l’INDIZIO ma..

Il futuro di Amrabat, accostato anche al calciomercato Milan si avvolge di mistero. Spunta l’indizio sulla possibile squadra ma..

Giallo Amrabat. Il futuro del centrocampista viola, accostato anche al calciomercato Milan si avvolge di mistero. Il Manchester United non ha ancora tolto la sua foto in posa con la nuova maglia del 2024/25: sul sito del club inglese figura ancora nella prima squadra maschile.

Al contempo però secondo il portale turco Futbol Arena, il centrocampista viola ha incontrato in queste ore il vice presidente del Fenerbahce, Acun Ilicali, ed è stato colpito dalla convinzione con la quale i turchi sembrano volerlo: “Ho avuto buone sensazioni, se raggiungete un accordo con la Fiorentina verrò a giocare da voi“, il virgolettato che ha ricostruito il giornalista turco Sercan Hamzaolu. Dopo lo stop per infortunio di Fred infatti, José Mourinho è alla caccia di un rinforzo di peso in mediana.