Amrabat Milan, arriva l’indiscrezione che gela i tifosi! Interesse che scema? Ultime

Amrabat-Milan, importante indiscrezione sul futuro del centrocampista: quella rossonera al momento è una pista fredda

Sofyan Amrabat recentemente è stato accostato al calciomercato Milan come possibile rinforzo a centrocampo. Tuttavia, come riportato da Fabrizio Romano, la pista al momento appare fredda:

PAROLE – «Si è parlato di un interesse della Juve, così come del Milan, per Sofyan Amrabat quest’estate, ma nulla è stato preparato, nulla è concreto o imminente. Questo è qualcosa per giugno/luglio, con Juventus e Milan è tutto tranquillo nonostante i rumors».