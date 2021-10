Amoruso: «Io alla Juve? Mi volevano Inter e Milan, ma ha scelto il cuore»

L’ex attaccante della Juve Nicola Amoruso ha svelato il motivo per cui scelse di vestire la maglia bianconera e non solo

Nicola Amoruso, tra le tante maglie indossate nella sua carriera, ha vestito anche quella della Juve.

L’ex attaccante, in un’intervista al sito di Gianluca Di Marzio, ha svelato alcuni retroscena sulla scelta di trasferirsi in bianconero. Le parole di Amoruso.

«Quell’anno è stato bellissimo: mi avevano chiamato in tre. Non solo la Juve, ma anche il Milan di Galliani e l’Inter di Mazzola. Sono cresciuto in una famiglia juventina… ha scelto il cuore. La Juventus aveva appena vinto la Champions, con giocatori come Zidane e Del Piero. E nello spogliatoio c’era un’alchimia incredibile, che dura ancora oggi, e che ci ha permesso di vincere due scudetti».