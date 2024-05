Amichevole Milan Roma, posizione A SORPRESA per Musah: Bonera lo schiererà lì

Amichevole Milan-Roma, Daniele Bonera è pronto a schierare Yunus Musah come esterno alto a destra nel terzetto dietro Giroud

Nel Milan che oggi sfiderà alle 13 (ora italiana) la Roma in amichevole a Perth, in Australia, ci sarà spazio anche per Yunus Musah. Il centrocampista americano però verrà schierato in una posizione insolita.

Complice la duplice assenza di Pulisic e Chukwueze, Daniele Bonera inserirà l’americano nei tre alle spalle di Olivier Giroud, nel ruolo di esterno destro d’attacco. Curiosità: Pioli aveva schierato lì Musah anche nel match di ritorno dei quarti di Europa League lo scorso aprile.