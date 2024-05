Amichevole Milan Roma, RETROSCENA Bonera-Giroud: il francese gli ha assicurato QUESTA cosa

Amichevole Milan-Roma, retroscena Bonera-Giroud: il francese ha dato massima disponibilità a scendere in campo domani

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel Milan che domani a Perth, in Australia, affronterà la Roma in amichevole, sarà regolarmente presente dal primo minuto Olivier Giroud nonostante il francese abbia dato l’addio al club rossonero sabato scorso dopo la gara contro la Salernitana.

Parlando con Bonera infatti, colui che guiderà la squadra nel match coi giallorossi, Giroud ha assicurato massima disponibilità: quella di domani dunque sarà a tutti gli effetti l’ultima gara del classe ’86 in rossonero.