Amichevole contro Harvard, Spina: «Motivo di crescita»

Ieri c’è stata un’amichevole tra il Milan Femminile – con la prima squadra integrata da alcune ragazze della Primavera – e la squadra universitaria di Harvard. Ecco le parole di Elisabet Spina:

«Le opportunità di confronto internazionali sono sempre motivo di crescita per la squadra, e siamo molto contenti di aver aperto il nostro progetto all’estero, in particolare con gli Stati Uniti dove storicamente il calcio femminile ricopre un ruolo importante. Per questo ritengo fondamentale un continuo scambio di esperienze, sia sportive che istituzionali»