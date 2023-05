Amelia a Sky Sport: «Il Milan tornerà a lottare per grandi cose». Le parole dell’ex calciatore rossonero sul momento del Milan

Marco Amelia ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della decima edizione del “memorial Claudio Lippi”. Ecco le parole dell’ex rossonero:

RICORDO – «Una delle giornate più brutte mai vissute, ci stavamo allenando quando il nostro team manager ci ha dato la notizia dell’incidente, poi siamo corsi in ospedale e abbiamo trovato la situazione com’era. Claudio era un ragazzo sorridente, un appassionato di calcio, innamorato del Milan e soprattutto un amico che mi è stato vicino, era di supporto per i nuovi che arrivavano al Milan perché conosceva questo mondo. È giusto ricordarlo, siamo al decennale, abbiamo iniziato questo memorial con tutta l’organizzazione, ci vediamo tutti noi ex, tutti gli amici di Claudio e diventa bello ricordarlo in questo modo, tornando anche noi sui campi a giocare. È qualcosa di speciale nel ricordo di Claudio».

MOMENTO MILAN – «Sono stato molto attento a tutto quello che è successo in questi mesi, con la crescita del Milan in questi anni, lo scudetto l’anno scorso e l’essere protagonisti nella Champions League di quest’anno dopo l’esperienza dell’anno scorso. Le parole di Maldini sono state esatte, il gap da colmare con le altre va fatto attraverso una costruzione di una squadra di 20 titolari. Sono stati presi dei ragazzi come investimento che devono adattarsi e piano piano cresceranno. Sicuramente il mercato porterà altri giocatori seguendo comunque questa filosofia del nuovo Milan, che negli anni ha costruito qualcosa che ha portato ad uno Scudetto e una Semifinale di Champions League. La programmazione è la cosa più importante, e poi Paolo è una garanzia. Io penso che la fiducia nel lavoro che sta facendo il Milan è talmente grande che sono convinto che continuerà ad essere ad alti livelli, continuerà a tornerà già dall’anno prossimo a lottare per le prime posizioni e per lo Scudetto, integrando questa rosa che a mio avviso ha di base degli ottimi giocatori, con dei giovani che sicuramente devono far qualcosa in più ma che devono crescere. La filosofia del Milan è queste e l’abbiamo capita, ci auguriamo che questi ragazzi possano dimostrare il loro reale valore perché sicuramente qualcosa quest’anno è mancato da questo punto di vista, però sono convinto che integrandosi col tempo le qualità vengono sempre fuori»