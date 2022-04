Amelia: «Genoa? Il Milan deve sbloccare la gara nei primi 15 minuti»

Intervenuto a MilanTv, Marco Amelia ha parlato della partita di domani del Milan contro il Genoa. Ecco cosa ha detto

«Vedo una partita difficile da poter giocare. Se il Milan riesce a sbloccare la partita nei primi 15 minuti non diventa un problema, come ha fatto la Lazio. Nelle ultime due partite, nonostante i risultati siano negativi per certi versi, i rossoneri hanno giocato bene»