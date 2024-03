Amelia analizza il caso Acerbi: «Lo conosco e non credo sia razzista. Sulla decisione del Giudice Sportivo…». Le parole dell’ex Milan

Intervenuto ai microfoni di TV Play, l’ex portiere del Milan Marco Amelia si è espresso così sulla sentenza della giustizia sportiva su quanto accaduto fra Acerbi e Juan Jesus in Inter Napoli.

ACERBI – «Credo Acerbi non sia razzista, lo conosco e penso questo. Credo sia stata una cosa di campo che è finita lì, lo stesso Juan Jesus aveva conclusa la cosa al termine del match. Il Giudice Sportivo ha fatto il Giudice Sportivo e non è andato oltre per non creare un precedente negativo per il futuro. Spero che la decisione del Giudice Sportivo possa smuovere qualcosa, magari anche con Acerbi e Juan Jesus per dimostrare come il calcio possa aiutare a combattere il razzismo. Io penso, ad ogni modo, che spesso nel calcio ci sia tantissima ignoranza».