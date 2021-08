Ambrosini sul rinnovo di Kessie: «Merita uno sforzo da parte della società»

Massimo Ambrosini parla così sul tema del rinnovo di Franck Kessie negli studi di Dazn. Le parole dell’ex centrocampista

Massimo Ambrosini ha parlato così di Franck Kessie e della trattativa per il suo rinnovo contrattuale. Le parole dell’ex centrocampista del Milan ai microfoni di Dazn.

«C’è da definire qual è l’errore. Non conosciamo quali sono i criteri di Maldini, oggettivamente Kessiè merita uno sforzo da parte della società. Questo non vuol dire regalare soldi, a livello di gioco poi un sostituto lo puoi trovare. Vedi per esempio Donnarumma.»