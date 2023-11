Ambrosini avverte: «Col Borussia gara dell’anno, il Milan deve dimostrare che…». Le sue parole alla Gazzetta

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato anche dei prossimi impegni che attendono il Milan al rientro dalla sosta. Le sue parole.

DORTMUND E FIORENTINA BIVIO DELLA STAGIONE – «Con il Dortmund è la partita dell’anno, c’è poco da discutere. In campionato il tempo gioca dalla parte del Milan, ma con la Fiorentina servirà una risposta “diprestazione”: senza Leao e Giroud sarà un test chiave per capire la reale forza della squadra. Finora, quando il Milan ha rinunciato ai titolari ha faticato perché le alternative non si sono dimostrate all’altezza: Pioli non ha avuto nulla da Jovic, ha avuto poco da Okafor e pochissimo da Chukwueze».

