Ambrosini: «Origi? Utile anche se non gioca prima punta»

Intervistato da Tuttosport, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così di Divock Origi

Intervistato da Tuttosport, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così di Divock Origi:

«Beh, ma Origi è sempre stato questo. C’era un’opportunità data dal suo contratto in scadenza e giustamente è stata sfruttata. Origi è un ragazzo serio, adatto al modo in cui vuol giocare il Milan. Pioli un centravanti che segna gol, anche difficili in acrobazia e all’ultimo minuto, ce l’ha ed è Giroud e, per quest’anno, il Milan è a posto. Di sicuro è un argomento che andrà preso in considerazione in futuro, ma non riguarda Origi perché lui, al Liverpool con Firmino, era utile pure senza giocare da centravanti»