Amarcord Milan, tredici anni fa l’esordio di Petagna: la prima volta in Champions con Allegri

Amarcord Milan, Il 4 dicembre 2012 il debutto assoluto di Petagna in rossonero contro lo Zenit San Pietroburgo: subentrò a Boateng nel recupero

Il 4 dicembre è una data che rimane indelebile nella memoria di Andrea Petagna. Esattamente tredici anni fa, in una fredda serata di Champions League a San Siro, l’attaccante viveva il sogno di ogni ragazzo cresciuto nel vivaio rossonero: l’esordio ufficiale in prima squadra. Lo scenario era la sfida contro lo Zenit San Pietroburgo, valida per l’ultima giornata della fase a gironi dell’edizione 2012/13, conclusasi purtroppo con una sconfitta per 0-1.

In quel contesto, però, il risultato passò in secondo piano per il giovane bomber, allora perno inamovibile della Primavera di Aldo Dolcetti. A regalargli la gioia del debutto fu proprio Massimiliano Allegri – un incrocio del destino considerando il ritorno del tecnico in panchina oggi – che decise di gettarlo nella mischia al 91′ minuto, richiamando in panchina Kevin-Prince Boateng.

Quei pochi istanti nel recupero rappresentarono il battesimo del fuoco nel calcio dei grandi per Petagna, il primo passo di una carriera che, pur portandolo lontano da Milanello, ha avuto origine proprio in quella notte europea sotto le luci della Scala del Calcio.

