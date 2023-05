Amadeus: «Inter Milan? Momento storico per noi». Le parole del noto presentatore televisivo e tifoso nerazzurro

Amadeus ha parlato ai microfoni di TMW dopo la vittoria dell’Inter sul Milan e il passaggio in finale di Champions League. Ecco le parole del presentatore televisivo:

«Momento storico per noi: godiamoci la finale, Inzaghi le ha sempre fatte bene ma può accadere di tutto. Io preferirei il Manchester City, perché il Real è abituato a certe finali. In campionato qualche rammarico per i punti persi, ma in Coppa Italia e Champions League una stagione da 10. Uomo decisivo? Viene da dire Lautaro, ma alla fine sono protagonisti Onana che dà sicurezza a tutto il reparto difensivo, bravo Inzaghi a trasformare Darmian, ora in un ruolo non suo quando fino a poco tempo fa si pensava che in difesa non si potesse giocare senza Skriniar. E’ stato un azzardo vinto. Acerbi sta giocando molto bene, Bastoni sta tornando a grandi livelli. Tanta roba a centrocampo dove Barella è nel suo momento migliore, anche Brozovic sembra non abbia perso nulla dopo l’infortunio, poi Calhanoglu. Il centrocampo fa girare bene tutta la squadra, come ai tempi del Triplete».