Il Giappone batte la Germania in rimonta: per i tedeschi sarà decisivo lo scontro diretto con la Spagna

Altra clamorosa sorpresa dal Mondiale di Qatar 2022: il Giappone ha battuto in rimonta la Germania per 2-1 dopo che i tedeschi erano andati in vantaggio nel primo tempo.

Ora per la squadra di Flick si fa già durissima: alla prossima sarà scontro decisivo contro la Spagna.