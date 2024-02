Altafini gioca Milan-Napoli: «Vedo loro come favoriti, ecco chi la deciderà». Le sue dichiarazioni a Sportweek

Intervenuto ai microfoni di Sportweek, il doppio ex di Milan e Napoli José Altafini ha parlato così in vista della sfida di domani sera. Le sue parole.

ALTAFINI – «Il Milan tutto sommato è in un buon momento. Il Napoli alterna prestazioni buone ad altre meno e non avrà Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa. Vedo il Milan favorito. Chi può decidere la partita? I soli Giroud, Pulisic o Leao da una parte, mentre Kvara dall’altra. Nel Napoli uno che mi piace è Raspadori»