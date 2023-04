Allenamento Napoli, come sta Osimhen? le ultime sul nigeriano

Il Napoli ha svolto oggi una seduta di allenamento in vista della sfida di domani contro il Verona: recuperato Osimhen

Il Napoli, prossimo avversario del Milan in Champions League, ha svolto oggi l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani contro il Verona. Recuperato Osimhen. Di seguito il report completo:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie