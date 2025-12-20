Allenamento Milan, il piano per il riscatto: Allegri traccia la rotta verso il Verona. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha fatto ufficialmente rientro in Italia nella giornata di ieri, lasciandosi alle spalle l’amara parentesi in Arabia Saudita. La trasferta a Riad non ha riservato le gioie sperate per il Diavolo, che è uscito sconfitto dalla semifinale di Supercoppa Italiana per mano del Napoli. Il risultato di 2-0 a favore degli azzurri ha evidenziato alcune lacune su cui la nuova guida tecnica dovrà lavorare intensamente per il prosieguo della stagione.

Il programma di Massimiliano Allegri a Milanello

Nonostante la delusione mediorientale, Massimiliano Allegri — l’esperto allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per riportare solidità e pragmatismo — ha deciso di adottare una strategia basata sul recupero psicofisico. Per questo fine settimana, il tecnico ha infatti concesso due giorni di riposo totale alla squadra. L’obiettivo è ricaricare le batterie in vista di un tour de force natalizio che non ammette ulteriori passi falsi.

I cancelli del centro sportivo di Milanello si riapriranno ufficialmente lunedì 22 dicembre. Sarà quello il momento in cui i calciatori inizieranno la preparazione atletica e tattica sotto lo sguardo attento dello staff. Il programma stilato dai rossoneri è serrato: la squadra sarà impegnata sul campo nei giorni del 23, 24 e 26 dicembre. L’unica pausa concessa dal calendario, come da tradizione, sarà quella del 25 dicembre, per permettere ai tesserati di trascorrere il Natale in famiglia.

La strategia di Igli Tare e la sfida al Verona

Il nuovo corso societario non ammette distrazioni. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua rigorosa gestione del gruppo e la sua lungimiranza sul mercato, segue con attenzione ogni seduta. La dirigenza pretende una reazione immediata dopo il blackout arabo. La formazione milanista, infatti, è attesa da un impegno cruciale: domenica 28 dicembre alle ore 12.30, a San Siro, andrà in scena la sfida contro il Verona, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

Non ci possono essere altre concessioni. Con la classifica che scotta e il calciomercato invernale alle porte, ogni allenamento sarà fondamentale per valutare chi potrà far parte del progetto futuro del Milan. Allegri punterà molto sulla difesa e sul cinismo sotto porta, cercando di trasformare la rabbia per la sconfitta di Riad in energia positiva per risalire la china in campionato.