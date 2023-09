Allenamento Milan: squadra subito in campo dopo lo 0-0 casalingo con il Newcastle, poi partitella con la Primavera. Il report

Dopo lo 0-0 casalingo contro il Newcastle, il Milan è tornato a correre a Milanello per preparare la prossima sfida in campionato. Di seguito il report dell’allenamento di oggi.

REPORT – In palestra, per il consueto lavoro defaticante, gli undici partenti di Milan-Newcastle. In campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte del lavoro il gruppo ha disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 15 minuti).

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE – Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di presentazione di Luka Jović alle ore 14.00, in diretta su AC Milan Official App, Milan TV, e YouTube.