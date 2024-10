Allenamento Milan, sessione con Milan Futuro: il report

Allenamento Milan, sessione d’allenamento congiunta con il Milan Futuro. Assenti i convocati con le proprie nazionali

Il report pubblicato sul sito del Milan sull’allenamento odierno in vista del match contro l’Udinese.

Squadra a Milanello per pranzo per la ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi da Mister Fonseca. Gruppo anche oggi a ranghi ridotti a causa degli impegni dei rossoneri con le rispettive selezioni nazionali, motivo per il quale anche oggi Milan e Milan Futuro hanno svolto un allenamento congiunto.

REPORT

Gruppo subito in campo per l’attivazione muscolare – svolta tra i coni e gli ostacoli bassi – seguita da alcuni torelli a tema per terminare il riscaldamento. L’allenamento è continuato con il gruppo impegnato in alcuni lavori sul possesso che hanno preceduto una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. Prima di rientrare negli spogliatoi, partitella su campo ridotto.