Allenamento Milan, riprendono gli allenamenti: Pulisic e altri due big in gruppo verso la sfida contro il PSG

Arrivano notizie importanti da Milanello dove oggi sono ripresi gli allenamenti del Milan dopo la sconfitta contro l’Udinese.

Hanno lavorato in gruppo Pulisic, Chukwueze, Theo Hernandez e chi non ha giocato ieri. Per tutti gli altri il consueto lavoro di scarico.